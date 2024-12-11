Сальдо: ПВО сбивает ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста

При этом губернатор признал, что наличие дальнобойных ракет у противника остается угрозой, однако российские военные научились эффективно уничтожать их, в том числе на вражеской территории. Сальдо добавил, что готовность к таким атакам обеспечивается благодаря надежной работе ПВО.