Сальдо: ПВО сбивает ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста

Российская система противовоздушной обороны успешно перехватывает ракеты ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
По его словам, ракеты сбиваются на подлете, в том числе над территорией Херсонской области.
Сальдо отметил, что основными целями для применения ATACMS являются Крымский мост и Севастополь. Траектории ракет, как правило, пролегают через Херсонскую область или акватории Черного и Азовского морей, которые относятся к региону.
Он подчеркнул, что российская ПВО демонстрирует высокую эффективность, постоянно совершенствуя свои навыки. Большинство ракет и мощных беспилотников самолетного типа уничтожается системами ПВО или средствами радиоэлектронной борьбы.
При этом губернатор признал, что наличие дальнобойных ракет у противника остается угрозой, однако российские военные научились эффективно уничтожать их, в том числе на вражеской территории. Сальдо добавил, что готовность к таким атакам обеспечивается благодаря надежной работе ПВО.
Ранее советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что передача украинской стороне дальнобойных ракет ATACMS не является «панацеей» для Киева.