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Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС

Переговоры с представителями Украины и РФ по вопросу безопасности на ЗАЭС пройдут через несколько недель.

Источник: Аргументы и факты

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на данный момент не планирует проводить контакты с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом пишет РИА Новости.

Гросси ранее заявил, что переговоры с представителями России и Украины по ситуации на ЗАЭС должны состояться через несколько недель.

В ответ на вопрос о возможности своей встречи с Гросси, Балицкий уточнил, что последняя такая встреча была недавно, и новых пока не планируется.

Ранее российские военные поразили пункты управления беспилотников ВСУ, с которых производились запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС. Кроме всего, были поражены 135 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.