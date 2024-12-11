Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на данный момент не планирует проводить контакты с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом пишет РИА Новости.
Гросси ранее заявил, что переговоры с представителями России и Украины по ситуации на ЗАЭС должны состояться через несколько недель.
В ответ на вопрос о возможности своей встречи с Гросси, Балицкий уточнил, что последняя такая встреча была недавно, и новых пока не планируется.
Ранее российские военные поразили пункты управления беспилотников ВСУ, с которых производились запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС. Кроме всего, были поражены 135 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.