Бразильский МИД осудил атаку дронов ВСУ на машину МАГАТЭ в районе ЗАЭС

Автомобиль был атакован 10 декабря. В результате нападения никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения. Россия в момент передвижения наблюдателей придерживалась режима прекращения боевых действий. Поэтому совершить атаку могла только одна сторона — украинская.
«Правительство Бразилии осуждает атаку. Правительство Бразилии подчеркивает важность мирного решения конфликта на Украине политическими средствами», — указано в сообщении.
Власти обратились к обеим сторонам. Они заявили, что необходимо соблюдать международное право и работать на основе Устава ООН.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу недавнего отключения электричества на Запорожской атомной электростанции. По словам Рафаэля Гросси, безопасность АЭС остается под угрозой.