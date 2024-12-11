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Бразильский МИД осудил атаку дронов ВСУ на машину МАГАТЭ в районе ЗАЭС

В заявлении ведомства подчеркивается поддержка работы МАГАТЭ на ЗАЭС.

Власти Бразилии выступили против атаки беспилотных летательных аппаратов на автомобиль с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской ЗАЭС. Официальное заявление опубликовало МИД страны.

Автомобиль был атакован 10 декабря. В результате нападения никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения. Россия в момент передвижения наблюдателей придерживалась режима прекращения боевых действий. Поэтому совершить атаку могла только одна сторона — украинская.

«Правительство Бразилии осуждает атаку. Правительство Бразилии подчеркивает важность мирного решения конфликта на Украине политическими средствами», — указано в сообщении.

Власти обратились к обеим сторонам. Они заявили, что необходимо соблюдать международное право и работать на основе Устава ООН.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу недавнего отключения электричества на Запорожской атомной электростанции. По словам Рафаэля Гросси, безопасность АЭС остается под угрозой.