Bloomberg: Байден перед уходом ужесточит санкции против российской нефти

В США обсуждают усиление санкционного давления на Россию, включая ограничения на экспорт нефти. По данным Bloomberg, администрация Джо Байдена рассматривает меры, которые могут затронуть как саму Россию, так и ее крупнейших покупателей — Индию и Китай. Эти инициативы, наряду с европейскими санкциями, направлены на подрыв российской экономики, однако несут риски роста цен на нефть и усиления глобальной экономической нестабильности. Москва, в свою очередь, заявляет о готовности противостоять давлению, продолжая сотрудничество с ключевыми партнерами.