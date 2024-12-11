Украина незадолго до свержения правительства Башара Асада оказала сирийским повстанцам военную поддержку, сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимных собесдников.
По словам источников, это произошло четыре-пять недель назад. Киев отправил 20 опытных операторов беспилотников с примерно 150 FPV-дронов (с видом от первого лица) в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе, чтобы помощь террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России).
Действия Украины сыграли скромную роль в свержении Асада, оценивают западные разведслужбы.
Киев «обучает террористов из “Хейят Тахрир аш-Шам” новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике», заявил два месяца назад глава МИД России Сергей Лавров.
В ноябре, за две недели до начала наступления сирийских группировок, российская сторона сообщила, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вооружает боевиков в Идлибе.
Спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев тогда уточнил, что речь шла о поставках дронов, обучении террористов обращению с ними и навыкам самостоятельной сборки, и добавил: Москва поднимала этот вопрос в диалоге с сирийскими повстанцами.
«То, что Украина использует уже территорию Сирии, для того чтобы нанести максимум ущерба Российской Федерации, это, конечно, выходит за рамки», — подчеркнул тогда спецпредставитель президента.
Весной украинское издание Kiev Post опубликовало видеозапись, как утверждалось, совместных действий спецотряда «Химик» из украинского ГУР и сирийской оппозиции. Издание утверждало, что к тому моменту было совершено несколько атак дронами с участием ГУР в Сирии, например, под Алеппо и на Голанских высотах. Сирийская Al-Watan писала о контактах начальника ГУР Кирилла Буданова с ХТШ.
Наступление сирийских повстанцев на правительственные войска началось 27 ноября. После его начала о причастности украинской стороны несколько раз заявлял МИД России. «Решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, признанные таковыми СБ ООН. Обращаем внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства. Явно не обошлось и без “украинского следа”», — сказала представитель ведомства Мария Захарова 4 декабря.
Спустя два дня МИД Ирана потребовал от Украины немедленно прекратить поддержку сирийских группировок. Ведомство сослалось на сообщения о «незаконной торговле оружием, полученным из США некоторыми украинскими чиновниками», но деталей не привело.