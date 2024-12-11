Наступление сирийских повстанцев на правительственные войска началось 27 ноября. После его начала о причастности украинской стороны несколько раз заявлял МИД России. «Решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, признанные таковыми СБ ООН. Обращаем внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства. Явно не обошлось и без “украинского следа”», — сказала представитель ведомства Мария Захарова 4 декабря.