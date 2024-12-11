Задачи на перспективу: Радий Хабиров выступит с посланием к Госсобранию Башкирии

«К концу 2024 года республика пришла с очень неплохими показателями. Год начался с высоких темпов роста экономики, по ряду отраслей они были особенно впечатляющими, 9% и выше. Во второй половине года темпы несколько снизились, но республика продолжала показывать хорошие результаты: 4−6%, а по некоторым отраслям (добывающие, перерабатывающие производства) и более, — прокомментировал доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ Расул Гусманов. — Уходящий год был непростым, я уверен, что Глава республики отметит это в своем послании, расскажет о том, что мы не успели, где нужно приложить больше усилий. Но в целом экономике Башкирии за этот год можно поставить твердую “пятерку” и это заслуга управленческой команды нашего региона. Год завершается рекордно низкой безработицей, что является важным показателем социального самочувствия. 2024-й был тяжелейшим для сельского хозяйства: из-за дождей аграрии не смогли получить урожай, который планировали. Но они справились с трудностями, смогли обеспечить продовольственную безопасность. Думаю, что послание станет сигналом обществу, что уходящий год был хорошим и новый, 2025-й год мы встретим достойно».