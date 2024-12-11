Задачи на перспективу: Радий Хабиров выступит с посланием к Госсобранию Башкирии

Это событие традиционно вызывает общественный резонанс, ведь послание задает вектор развития экономики, социальной сферы и региона в целом на предстоящий год. По сложившейся практике, содержание и смыслы послания руководителя региона становятся ответом на запросы общества. Подробнее об этом — в материале «Башинформа».
Взгляд в будущее
Глава Башкирии обращается с посланием к республиканскому парламенту ежегодно. Это предусмотрено статьей 87 Конституции РБ. Традиционно Глава региона обозначает основные направления развития республики на предстоящий год, ставит первоочередные задачи управленческой команде. Основные тезисы послания лягут в основу деятельности Госсобрания в 2025 году, станут ориентирами при разработке законопроектов. Говоря о перспективах, руководитель региона подводит итоги работы в уходящем году.
«С одной стороны, это отчет о работе, которую проделала наша управленческая команда. С другой — взгляд в будущее, план — как республика будет развиваться в ближайшие годы».
По словам политолога Сергея Лаврентьева, послание Главы республики — обращение не только к депутатам, но и ко всем жителям Башкирии. Оно имеет серьезное значение для общества.
«Этот формат утвердился на нашем политическом пространстве. Мы видим, что руководитель региона ежегодно выступает с посланием перед депутатами и перед жителями республики в целом. Это позволяет подвести итоги проделанной работы, ведь год завершается и сейчас для этого хорошее время. Кроме того, послание дает возможность наметить стратегические цели для движения вперед. Выступление перед законодателями решает задачи юридического оформления многих инициатив, исходящих от Главы республики. За ним последует принятие законов, программ», — пояснил Сергей Лаврентьев.
В эти же дни в Башкирии идет процедура формирования правительства. Радий Хабиров уже внес кандидатуру Андрея Назарова на пост премьер-министра и кандидатуры вице-премьеров на согласование в Госсобрание. Напомним, о том, что Андрей Назаров продолжит работу в должности премьер-министра правительства республики, Глава Башкирии сообщил во время недавней прямой линии.
Год на «пятерку»
Несмотря на сложнейшие вызовы для экономики страны и республики, уходящий 2024 год был для Башкирии и ее жителей благополучным. Экономика и производство стабильно росли, преимущественно темпами, превышающими среднероссийские. Напомним, что по итогам 10 месяцев текущего года индекс промышленного производства в республике вырос на 4,3%.
В сфере жилищного строительства Башкирия по итогам года намерена сохранить высокие показатели, несмотря на снижение темпов ипотечного кредитования по стране в целом. По предварительным оценкам, планируется ввести в эксплуатацию 3,4 млн кв. метров жилья, что соответствует уровню 2023 года. Условия, созданные для развития строительной отрасли Башкирии, высоко оценил вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин, выступая в ноябре в Совете Федерации, о чем рассказывал «Башинформ». Он же назвал Башкирию в числе регионов-лидеров по реализации нацпроектов.
В республике продолжается масштабное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. За 6 лет реализации программы «Башкирские дворики» благоустроено 1469 дворов. В многоквартирных домах, где они расположены, проживают более 879 тыс. жителей. В 2024 году благоустроено 143 дворовых территории, реализация программы продолжится в 2025 году, на эти цели предусмотрено 955 млн рублей. Кроме того, Башкирия перевыполнила установленный Президентом показатель в 80% по числу городов с комфортной средой, который должен быть достигнут к 2030 году.
Параллельно с этим республика продолжает активную поддержку участников СВО: на конец 2024 года в регионе действует более 40 мер поддержки защитников Отечества и членов их семей. Здесь республика лидирует в ПФО, а опыт Башкирии перенимают другие регионы. Следующий, 2025 год официально объявлен в республике Годом поддержки участников СВО.
В 2024 году открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, уникальный спортивный объект мирового уровня — Дворец борьбы в Уфе, решена проблема обманутых дольщиков, продолжается и расширяется программа «Башкирское долголетие», не прекращается ремонт «фонящих» дорог.
«К концу 2024 года республика пришла с очень неплохими показателями. Год начался с высоких темпов роста экономики, по ряду отраслей они были особенно впечатляющими, 9% и выше. Во второй половине года темпы несколько снизились, но республика продолжала показывать хорошие результаты: 4−6%, а по некоторым отраслям (добывающие, перерабатывающие производства) и более, — прокомментировал доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ Расул Гусманов. — Уходящий год был непростым, я уверен, что Глава республики отметит это в своем послании, расскажет о том, что мы не успели, где нужно приложить больше усилий. Но в целом экономике Башкирии за этот год можно поставить твердую “пятерку” и это заслуга управленческой команды нашего региона. Год завершается рекордно низкой безработицей, что является важным показателем социального самочувствия. 2024-й был тяжелейшим для сельского хозяйства: из-за дождей аграрии не смогли получить урожай, который планировали. Но они справились с трудностями, смогли обеспечить продовольственную безопасность. Думаю, что послание станет сигналом обществу, что уходящий год был хорошим и новый, 2025-й год мы встретим достойно».
Ответ на запросы общества
Несмотря на достижения в республике остается еще немало проблем, возникают новые вызовы. Это показала состоявшаяся 3 декабря Прямая линия с Главой Башкирии, на которую поступило более 9,5 тыс. обращений. Как ранее отмечал «Башинформ», этот формат стал эффективным инструментом обратной связи, ответом на запросы общества. По мнению политолога Эдуарда Гареева, проблемы, поднятые жителями республики, пути их решения будут отражены в предстоящем послании Главы региона.
«Конечно, речь не идет о деталях, касающихся конкретных дорог, освещения, транспорта. Будет представлено общее видение решения проблем. Если люди увидят это, они поймут, что руководство республики понимает их и готово решать сложные вопросы. Возможно, было задумано, провести прямую линию перед посланием, чтобы выявить болевые точки, обобщить информацию и представить план предстоящей работы. Считаю, что это правильное решение».
По мнению Расула Гусманова, основные смыслы будущего послания парламенту Радий Хабиров отчасти озвучил в ходе своей прямой линии.
«Прежде всего, это задача дальнейшего привлечения инвестиций. Инвестиции, развитие производства обеспечат занятость населения, принесут доходы в бюджет. В республике созданы хорошие условия для инвесторов, производственные площадки, работают меры господдержки, развивается государственно-частное партнерство, муниципалитеты и бизнес предлагают интересные, значимые инициативы, получающие поддержку Главы республики», — подытожил экономист.