Власти Геленджика призвали отказаться от массовых гуляний на Новый Год

Об этом мэр курорта сообщил в своем Telegram-канале.
Алексей Богодистов также добавил, что в городе не планируются гуляния до окончания СВО. Он посоветовал жителям и работникам предприятий воздержаться от запуска салютов.
Несмотря на ограничения, курорт планирует принять свыше 33 тыс. отдыхающих во время новогодних каникул, что превысит показатели прошлого года на 10%. Сейчас в 220 гостиницах города забронировано более половины мест.
Для обеспечения безопасности в праздничные дни власти усилят работу коммунальных и экстренных служб, а также охрану правопорядка. Подготовлен резерв спецтехники и персонала. Информацию о планируемых мероприятиях администрация Геленджика опубликует позднее.