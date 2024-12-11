Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Геленджика призвали отказаться от массовых гуляний на Новый Год

Глава Геленджика Алексей Богодистов обратился к горожанам и представителям бизнеса, включая руководителей здравниц и отелей, с призывом отказаться от фейерверков и массовых мероприятий в период новогодних праздников.

Источник: Коммерсантъ

Об этом мэр курорта сообщил в своем Telegram-канале.

Алексей Богодистов также добавил, что в городе не планируются гуляния до окончания СВО. Он посоветовал жителям и работникам предприятий воздержаться от запуска салютов.

Несмотря на ограничения, курорт планирует принять свыше 33 тыс. отдыхающих во время новогодних каникул, что превысит показатели прошлого года на 10%. Сейчас в 220 гостиницах города забронировано более половины мест.

Для обеспечения безопасности в праздничные дни власти усилят работу коммунальных и экстренных служб, а также охрану правопорядка. Подготовлен резерв спецтехники и персонала. Информацию о планируемых мероприятиях администрация Геленджика опубликует позднее.