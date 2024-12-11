КГБ: Беларусь не будет менять иностранных шпионов на насильников, грабителей

Бычек прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что Минск может допустить обмен граждан западных стран, которые были осуждены в Беларуси, на белорусских граждан. Он подтвердил, что в стране в местах лишения свободы есть люди, которые работали на западные разведки. В том числе, это люди с польскими и прибалтийскими паспортами.