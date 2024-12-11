КГБ: Беларусь не будет менять иностранных шпионов на насильников, грабителей

КГБ заявил, что Беларусь не будет менять иностранных шпионов на насильников, грабителей. Об этом заявил глава следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек, пишет Sputnik.by.
Бычек прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что Минск может допустить обмен граждан западных стран, которые были осуждены в Беларуси, на белорусских граждан. Он подтвердил, что в стране в местах лишения свободы есть люди, которые работали на западные разведки. В том числе, это люди с польскими и прибалтийскими паспортами.
Начальник следственного управления КГБ обратил внимание на то, что спецслужбы стран Запада постоянно предлагают обменять указанных людей на белорусских граждан, которые находятся в заключении за границей.
— При этом для обмена предлагают грабителей, насильников, наркоманов, мошенников и прочих. В связи с этим официальная позиция комитета: мы никого не меняем, — подчеркнул Константин Бычек.
Он акцентировал внимание на том, что в странах, предлагающих обмен, в заключении не находятся белорусские граждане, которые сотрудничали с Комитетом госбезопасности и были осуждены за это другими государствами.
Ранее КГБ обнародовал детали дела белоруса и поляка, сотрудничавших с разведкой Польши.
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