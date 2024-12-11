В Сарани назначили нового акима

«Уверен, что Дарын Бейбітұлы на посту акима города продолжит и завершит уже начатые до него проекты и возьмется за новые, что положительно скажется на качестве жизни местных жителей и в целом на дальнейшем социально-экономическом развитии города», — сказал Ермаганбет Булекпаев.