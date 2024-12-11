Переходный процесс в Сирии будет завершен за 18 месяцев, пишет Hürriyet

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.