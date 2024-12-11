Новым заместителем главы Красноярска стала Евгения Горшкова

Как пишут Gornovosti, заместителем главы города — руководителем департамента муниципального имущества и земельных отношений стала Евгения Горшкова.
Она родилась в Красноярске. Окончила Сибирский федеральный университет по специальности «юриспруденция». Свой трудовой путь начинала помощником адвоката в адвокатской палате Красноярского края.
В департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации города работает с 2011 года. Ранее Евгения Горшкова занимала должности главного специалиста, консультанта, заместителя начальника отдела и заместителя руководителя департамента.
В настоящее время является муниципальным советником первого класса.