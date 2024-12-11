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Новым заместителем главы Красноярска стала Евгения Горшкова

В администрации Красноярска новое кадровое назначение.

Источник: Reuters

Как пишут Gornovosti, заместителем главы города — руководителем департамента муниципального имущества и земельных отношений стала Евгения Горшкова.

Она родилась в Красноярске. Окончила Сибирский федеральный университет по специальности «юриспруденция». Свой трудовой путь начинала помощником адвоката в адвокатской палате Красноярского края.

В департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации города работает с 2011 года. Ранее Евгения Горшкова занимала должности главного специалиста, консультанта, заместителя начальника отдела и заместителя руководителя департамента.

В настоящее время является муниципальным советником первого класса.