Новых руководителей строительного блока представил Дмитрий Демешин

Дмитрий Демешин продолжает обновлять команду правительства Хабаровского края. Недавно со своего поста ушла министр туризма региона Екатерина Пунтус. А на этой неделе на заседании президиума правительства Хабаровского края губернатор представил новых руководителей в строительной отрасли региона. Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства края по вопросам строительства назначен Виктор Алексеевич Витиник, а исполняющим обязанности министра строительства края — Анастасия Геннадиевна Зотеева. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Виктор Алексеевич Витиник имеет большой опыт работы в различных государственных структурах. Ранее он занимал должность директора дирекции спецпроектов АО «Научно-исследовательский центр “Строительство”», заместителя начальника управления делами Россотрудничества, работал в Совете министров Республики Крым, а также был замруководителя департамента культурного наследия Москвы.
И. о. министра строительства назначена Анастасия Геннадиевна Зотеева. С февраля 2019 года работала генеральным директором и председателем совета директоров АО «Аккую Нуклеар». Компания занималась проектом первой атомной электростанции в Турции. До этого она работала в команде АО «Русатом Энерго Интернешнл» в должности исполнительного вице-президента — директора по развитию бизнеса и продажам компании, и в АО «РЭИН» в должности генерального директора.
«Реформирование строительной отрасли — реакция не только на нынешнее ее состояние, но прежде всего на запрос жителей Хабаровского края. Для кардинальных изменений требуются руководители нового формата», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона отметил значительный опыт новых руководителей в строительной отрасли и пожелал сотрудникам плодотворной работы на благо Хабаровского края.
Напомним, ранее краевой минстрой возглавлял Алексей Дубов, ушедший с этого поста в конце ноября. Зампредом по вопросам строительства был Керим Сунгуров, подавший в отставку в сентябре.