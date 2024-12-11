Новых руководителей строительного блока представил Дмитрий Демешин

И. о. министра строительства назначена Анастасия Геннадиевна Зотеева. С февраля 2019 года работала генеральным директором и председателем совета директоров АО «Аккую Нуклеар». Компания занималась проектом первой атомной электростанции в Турции. До этого она работала в команде АО «Русатом Энерго Интернешнл» в должности исполнительного вице-президента — директора по развитию бизнеса и продажам компании, и в АО «РЭИН» в должности генерального директора.