Александр Милеев предложил проводить самарских министров через согласование в губдуме

Отметим, что Вячеслав Федорищев не раз прямо или косвенно упоминал Александра Милеева среди людей, которые должны изменить подходы к работе, если хотят продолжить деятельность в регионе. Так, он озвучивал намерение реализовать в регионе проект «Родник» (аллюзия на обанкротившийся водочный комбинат «Родник», аффилированный Милееву), который направлен на наведение порядка в сфере антикоррупции и управления региональными ресурсами. Невербально обращался к Милееву губернатор на одном из заседаний губернской думы, когда говорил о том, что кому-то необходимо покаяться, чтобы иметь шанс продолжить работу. И наконец, Вячеслав Федорищев назвал Милеева в числе тех, кого он вызвал на «Очную ставку» — публичную дискуссию с трансляцией в телеэфире.