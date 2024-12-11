«Предложил работу на спецслужбу Польши и 100 тысяч евро». Телеканал «Беларусь 1» сказал о попытке вербовки белорусского дипломата в Молдове

Сообщается, что Грабович предложил белорусскому дипломату встретиться в одном из ресторанов Кишинева. Во время встречи он сказал про подарок, который забыл в номере отеля и предложил пойти туда. Уже в номере он показал сумку, в которой было 100 тысяч евро.