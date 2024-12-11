«Предложил работу на спецслужбу Польши и 100 тысяч евро». Телеканал «Беларусь 1» сказал о попытке вербовки белорусского дипломата в Молдове

Телеканал «Беларусь 1» сказал о попытке вербовки белорусского дипломата в Молдове. Подробности озвучили в эфире государственного телеканала.
В эфире обратила внимание на то, что белорусского дипломата в Молдове пытался завербовать его польский коллега Мартин Грабович, который ранее работал под прикрытием в Министерстве иностранных дел Польши. С конца 2021 года и по настоящий момент он является официальным представителем Агентства разведки Польши на территории Украины.
Сообщается, что Грабович предложил белорусскому дипломату встретиться в одном из ресторанов Кишинева. Во время встречи он сказал про подарок, который забыл в номере отеля и предложил пойти туда. Уже в номере он показал сумку, в которой было 100 тысяч евро.
— Мартин предлагал работу на спецслужбу Польши… Деньги были в вакуумном пакете. Они были, естественно, видны. 100-евровые купюры. «100 тысяч евро», — сообщил белорусский дипломат.
Дипломат добавил, что от указанного предложения он отказался. По его словам, после этого Грабович начал нервничать, показав, что не был готов к подобному развитию событий. После этого в номер пришел Павел Новак, являющийся сотрудником польской спецслужбы.
— Павел был элементом психологического давления. Психологическое давление заключалось именно в том, что Павел выполнял функцию второго сотрудника, который оказывает давление на оппонента, — пояснил белорусский дипломат.
В эфире телеканала «Беларусь 1» показали кадры случившегося: дипломат смог часть диалога записать на телефон. Ситуацию также прокомментировал начальник следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси Константин Бычек. По его словам, указанное было очередной попыткой со стороны польских спецслужб «прикрыть собственный непрофессионализм на фоне ряда громких провалов их агентуры на территории Республики Беларусь».
Тем временем КГБ заявил, что Беларусь не будет менять иностранных шпионов на насильников, грабителей.
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