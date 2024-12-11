09:06 Босния и Герцеговина официально не снабжает Украину вооружениями, отметил посол РФ Игорь Калабухов. Там продолжает действовать решение президиума государства о запрете поставок оружия в зону украинского конфликта. Также существует постановление Народной скупщины Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) о военном нейтралитете соответствующей части страны.

08:53 По данным The National Interest, США могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.

08:51 Размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку таким образом Киев может вновь возродить конфликт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

08:43 Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

08:33 Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянске из-за атаки беспилотника загорелся производственный объект:

«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано».

