ВСУ ударили по предприятию в Таганроге. Военная операция, день 1022-й

09:06 Босния и Герцеговина официально не снабжает Украину вооружениями, отметил посол РФ Игорь Калабухов. Там продолжает действовать решение президиума государства о запрете поставок оружия в зону украинского конфликта. Также существует постановление Народной скупщины Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) о военном нейтралитете соответствующей части страны.
08:53 По данным The National Interest, США могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.
08:51 Размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку таким образом Киев может вновь возродить конфликт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
08:43 Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
08:33 Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянске из-за атаки беспилотника загорелся производственный объект:
«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано».
08:30 ⚡️По данным The New York Times, Трамп может разморозить активы РФ, чем помешает США выделить Украине кредит на $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.
08:26 Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в присвоении средств, выделяемых для помощи Украине:
«Как работает байденомика. Вы платите налоги. Я [Байден] отправляю их Украине. Они отправляют их обратно Хантеру [Байдену]. Хантер отдает их мне. Помилование Хантера».
08:23 ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передал, что ВС РФ фактически уничтожили группировку ВСУ, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова.
08:20 Заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков в беседе с РИА Новости рассказал, что один из районов Енакиево в ДНР добровольно эвакуируют из-за атаки ВСУ. Для жителей организовали безопасное место с питанием.
08:15 ⚡️Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью ВСУ ракетой атаковали Таганрог. В результате повреждено промышленное предприятие и 14 припаркованных неподалеку автомобилей. Глава города Светлана Камбулова добавила, что повреждения получила котельная, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без отопления. Неисправность обещают устранить в ближайшее время.
«Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся!», — написала Камбулова.
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08:03 В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1022-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.