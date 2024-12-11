Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинским дворникам и дорожникам на фоне дефицита кадров поднимут зарплату

Челябинским дворникам и дорожникам на фоне дефицита кадров поднимут зарплату, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Агентство «Москва»

Изменения положения по оплате труда обсудили на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Гордумы.

Предлагается применение единого подхода к регулированию заработной платы работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства.

«Депутаты поддержали инициативу установки единых окладов работникам Челябинского городского фонда энергоэффективности и инновационных технологий и Службы городских кладбищ, а также выплат материальной помощи к отпуску».

Более 3,5 тысяч большегрузов и 45 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС

Для служб из структуры Управления экологии и природопользования предложено увеличить доплату к окладной части со 125 до 200%, а также стимулировать работников за высокие результаты работы премиальными выплатами, которые могут составить до 80% от оклада. Иные выплаты в виде матпомощи также будут предусмотрены новым положением об оплате труда.

В учреждениях, подведомственных Комитету дорожного хозяйства, предполагается повышение на 12% оклада рабочим, применение надбавок за интенсивность и качество выполняемых работ до 150% по рабочим специальностям, а также выплат двух должностных окладов к отпуску.

Тем, кто работает в ведомстве Управления капитального строительства, предложено увеличить выплаты стимулирующего и компенсационного характера до 200% от оклада и установить выплату матпомощи.

«Такие меры направлены на сохранение кадрового состава квалифицированных специалистов с опытом работы, сокращение дефицита кадров», — говорят в ЧГД.

ЖКХ