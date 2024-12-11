Челябинским дворникам и дорожникам на фоне дефицита кадров поднимут зарплату

Для служб из структуры Управления экологии и природопользования предложено увеличить доплату к окладной части со 125 до 200%, а также стимулировать работников за высокие результаты работы премиальными выплатами, которые могут составить до 80% от оклада. Иные выплаты в виде матпомощи также будут предусмотрены новым положением об оплате труда.