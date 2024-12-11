Челябинским дворникам и дорожникам на фоне дефицита кадров поднимут зарплату

Изменения положения по оплате труда обсудили на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Гордумы.
Предлагается применение единого подхода к регулированию заработной платы работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства.
«Депутаты поддержали инициативу установки единых окладов работникам Челябинского городского фонда энергоэффективности и инновационных технологий и Службы городских кладбищ, а также выплат материальной помощи к отпуску».
Для служб из структуры Управления экологии и природопользования предложено увеличить доплату к окладной части со 125 до 200%, а также стимулировать работников за высокие результаты работы премиальными выплатами, которые могут составить до 80% от оклада. Иные выплаты в виде матпомощи также будут предусмотрены новым положением об оплате труда.
В учреждениях, подведомственных Комитету дорожного хозяйства, предполагается повышение на 12% оклада рабочим, применение надбавок за интенсивность и качество выполняемых работ до 150% по рабочим специальностям, а также выплат двух должностных окладов к отпуску.
Тем, кто работает в ведомстве Управления капитального строительства, предложено увеличить выплаты стимулирующего и компенсационного характера до 200% от оклада и установить выплату матпомощи.
«Такие меры направлены на сохранение кадрового состава квалифицированных специалистов с опытом работы, сокращение дефицита кадров», — говорят в ЧГД.