Главные новости 11 декабря 2024 года

Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ
В Таганроге в результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 11 декабря повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей. Мэр города заявила о повреждении котельной, без тепла остаются 27 многоэтажек. Пострадавших нет.
В Сирии утвердили состав временного правительства
В Сирии вооруженная оппозиция, захватившая власть, сформировала «правительство спасения». Возглавит работу временного кабинета министров Мухаммед аль-Башир. Главной задачей правительства станет обеспечение работы государственных институтов.
В Турции допустили применение ядерного оружия на Украине
Украинский конфликт может привести к применению ядерного оружия. Так считает глава МИД Турции Хакан Фидан. Анкара опасается, что противостояние может захватить новые территории, а его участники используют оружие массового поражения.
США могут ввести «агрессивные санкции» против нефти из РФ
Администрация уходящего президента США Джо Байдена готовится ввести «агрессивные санкции», направленные против экспорта российской нефти. Новые ограничения могут вызвать резкий рост цен на топливо и усложнить экономическую ситуацию в мире.
Орбан объявил о конце либерального миропорядка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что либеральный мировой порядок пришел к концу, и спрогнозировал радикальные перемены. Успех политик предрек странам, которые используют свои силы и ресурсы.