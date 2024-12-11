В Ростовской области утвердили дату выборов муниципальных депутатов

В Ростовской области в 2025 году пройдут выборы муниципальных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе донского избиркома.
Согласно опубликованной информации, 14 сентября следующего года станет единым днем голосования. В Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Предстоит избрать около 200 парламентариев в местные представительные органы власти.
Выборы депутатов пройдут в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, Гуково и Зверево. Кроме того, парламентариев изберут в Куйбышевском сельском поселении.