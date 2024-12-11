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В Ростовской области утвердили дату выборов муниципальных депутатов

В Ростовской области 14 сентября 2025 года пройдут выборы 200 муниципальных депутатов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2025 году пройдут выборы муниципальных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе донского избиркома.

Согласно опубликованной информации, 14 сентября следующего года станет единым днем голосования. В Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Предстоит избрать около 200 парламентариев в местные представительные органы власти.

Выборы депутатов пройдут в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, Гуково и Зверево. Кроме того, парламентариев изберут в Куйбышевском сельском поселении.