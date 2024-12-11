В РК плохо контролируют исполнение встречных обязательств получателями субсидий

«К определению экономического эффекта от бюджетных субсидий на этапе планирования министерство сельского хозяйства приступило только в 2022 году. Но далеко не по всем направлениям. При этом показатель экономического эффекта от бюджетных субсидий в животноводстве и растениеводстве ограничен простым приростом объема производства. Это не отражает качественного развития сельского хозяйства», — заявил главный госаудитор.