В РК плохо контролируют исполнение встречных обязательств получателями субсидий

В Казахстане плохо контролируют исполнение встречных обязательств получателями субсидий. Этот вопрос поднял в ходе пленарного заседания в мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«Большинством получателей субсидий такие меры поддержки расценивались как обязанность государства по компенсации затрат аграриев, без ориентира на конечный результат. Выплата субсидий приобрела “социальный” характер. Глава государства еще в своем Послании 2022 года четко обозначил: “Бюджетные средства должны давать эффективную отдачу. Государство больше не будет разбрасывать деньги направо и налево. Необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий”, — сказал глава ВАП.
Он отметил, что необходимость встречных обязательств была заложена в Концепции развития АПК с их внедрением с 2022 года. По факту они предусмотрены только по четырем направлениям субсидий из 17.
«Встречные обязательства должны быть четкими, легко контролируемыми индикативами и показывать результативность субсидий. В первую очередь, они должны приводить к повышению производительности, обеспечению продовольственной безопасности. Но текущие подходы к определению встречных обязательств этого не обеспечивают. Не выстроен алгоритм верификации их исполнения. Формы отчетности, подтверждающие факт исполнения обязательств, отсутствуют по 15 направлениям субсидий», — сказал Алихан Смаилов.
Также он высказался по поводу формализма в оценке эффектов от субсидий.
«К определению экономического эффекта от бюджетных субсидий на этапе планирования министерство сельского хозяйства приступило только в 2022 году. Но далеко не по всем направлениям. При этом показатель экономического эффекта от бюджетных субсидий в животноводстве и растениеводстве ограничен простым приростом объема производства. Это не отражает качественного развития сельского хозяйства», — заявил главный госаудитор.