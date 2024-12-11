Совмин дал вице-премьеру Каранкевичу особые полномочия на переговоры с Россией по нефти

Вице-премьер Виктор Каранкевич получил особые полномочия в переговорах с Россией о нефти. Это следует из постановления белорусского правительства № 898 от 15 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении указано, что правительство уполномочило Каранкевича на проведение переговоров по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Беларуси и России о мерах, касающихся урегулирования торгово-экономического сотрудничества по экспорту нефти, нефтепродуктов от 12 января 2007 года. В указанный документ допускается вносить изменения, который не имеют принципиального характера.
Также сказано, что заместитель премьер-министра уполномочен подписать названный Протокол в случае достижения договоренности. Документ вступил в силу со дня его принятия.
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