Совмин дал вице-премьеру Каранкевичу особые полномочия на переговоры с Россией по нефти

В постановлении указано, что правительство уполномочило Каранкевича на проведение переговоров по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Беларуси и России о мерах, касающихся урегулирования торгово-экономического сотрудничества по экспорту нефти, нефтепродуктов от 12 января 2007 года. В указанный документ допускается вносить изменения, который не имеют принципиального характера.