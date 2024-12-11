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Снова без футбола: опубликован список приоритетных видов спорта на 2025 год

В список приоритетных видов спорта на следующий год, определенный министерством спорта республики, вошли 27 наименований.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Министерство спорта и туризма Беларуси составило список приоритетных видов спорта на 2025 год, сообщается на официальном сайте ведомства.

Перечень приоритетных видов спорта на следующий год был утвержден накануне на заседании соответствующей коллегии Минспорта.

В этот список вошли 27 видов спорта. Среди них баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, современное пятиборье, спорт среди инвалидов, стрельба пулевая, таэквондо, теннис, тяжелая атлетика, фристайл, хоккей на траве, хоккей с шайбой и синхронное плавание.

Футбол в этом списке снова не значится. Этот вид спорта был исключен из перечня еще в 2021 годы «в связи с отсутствием установленных критериями результатов на протяжении полных двух олимпийских циклов».

Печаль полная

Ранее на открытии самого большого бассейна в стране президент республики Александр Лукашенко подверг жесткой критике белорусских футболистов.

Президент отметил, что результаты отечественных футболистов не внушают оптимизма.

«Я боюсь даже сегодня произносить это: все жду-жду-жду, с новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная!», — сказал Лукашенко.

Позже президент назвал проблему, которая существует в белорусском футболе.

«Вся проблема у нас — это физическое состояние спортсменов. По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. Они не могут бегать на высоком темпе 90 минут. Футбол стал очень быстрым».

отметил Лукашенко

Ранее в феврале, принимая доклад о развитии белорусского футбола, президент призвал навести порядок в спортивных клубах.

Белорусский лидер напомнил, что футболисты получают преференции, но при тех вложениях и заботе, которую им оказывает государство, результаты нельзя назвать положительными.