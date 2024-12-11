Снова без футбола: опубликован список приоритетных видов спорта на 2025 год

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Министерство спорта и туризма Беларуси составило список приоритетных видов спорта на 2025 год, сообщается на официальном сайте ведомства.
Перечень приоритетных видов спорта на следующий год был утвержден накануне на заседании соответствующей коллегии Минспорта.
В этот список вошли 27 видов спорта. Среди них баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, современное пятиборье, спорт среди инвалидов, стрельба пулевая, таэквондо, теннис, тяжелая атлетика, фристайл, хоккей на траве, хоккей с шайбой и синхронное плавание.
Печаль полная
Ранее на открытии самого большого бассейна в стране президент республики Александр Лукашенко подверг жесткой критике белорусских футболистов.
Президент отметил, что результаты отечественных футболистов не внушают оптимизма.
«Я боюсь даже сегодня произносить это: все жду-жду-жду, с новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная!», — сказал Лукашенко.
Позже президент назвал проблему, которая существует в белорусском футболе.
«Вся проблема у нас — это физическое состояние спортсменов. По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. Они не могут бегать на высоком темпе 90 минут. Футбол стал очень быстрым».
Ранее в феврале, принимая доклад о развитии белорусского футбола, президент призвал навести порядок в спортивных клубах.
Белорусский лидер напомнил, что футболисты получают преференции, но при тех вложениях и заботе, которую им оказывает государство, результаты нельзя назвать положительными.