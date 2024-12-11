Губернатор Самарской области Федорищев опубликовал еще один свой трек

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился еще одним своим треком в стиле рэп. Как оказалось, он в далеком 2013 году записал не одну песню, а целый мини-альбом. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале 10 декабря.
«В 2013 году записал мини-альбом, в котором четыре трека про осень. Они разные по настроению, “Начало осени” — один из немногих “позитивных’в моем “творчестве”. 1 сентября, школа, институт, новая жизнь, новые мечты, новые свершения. Многое тогда в жизни менялось позитивно”, — написал Вячеслав Федорищев.
В молодые годы он записывал рэп под никнеймом Псевдоним. Послушать второй трек можно по ссылке. Напомним, чуть ранее губернатор представил общественности песню «Будто падаем», текст для которой написал, когда летел в самолете.