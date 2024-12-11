Губернатор Самарской области Федорищев опубликовал еще один свой трек

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился еще одним своим треком в стиле рэп. Как оказалось, он в далеком 2013 году записал не одну песню, а целый мини-альбом. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале 10 декабря.