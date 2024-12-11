КНДР раскритиковала «фашистскую диктатуру» в Южной Корее

Согласно Конституции Южной Кореи, президент был обязан подчиниться воле парламента, и уже ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день крупнейшая в стране Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента Юну. Полиция начала расследование в отношении президента по подозрению в государственной измене. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни (последний раз подобный приговор приводился в исполнение в 1997 году).