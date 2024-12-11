«Шокирующее событие произошло в марионеточной Южной Корее: Юн Сок Ёль, оказавшийся в серьезном кризисе управления и столкнувшийся с угрозой импичмента, без колебаний объявил чрезвычайное положение, используя инструменты фашистской диктатуры против собственного народа, что привело страну в состояние хаоса», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
ЦТАК отмечает, что объявление чрезвычайного положения в Южной Корее привело к усилению общественных волнений, и более миллиона человек по всей стране выступили с протестами, требуя импичмента Юн Сок Ёля, что привлекло «пристальное внимание международного сообщества».
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с парламентскими фракциями, которые он обвинял в попытках саботировать его работу и объявить импичмент ряду ключевых чиновников.
Военное положение в том числе запрещало деятельность парламента, партий и независимых СМИ. После объявления чрезвычайного режима на улицы Сеула вывели военную технику, а солдаты блокировали здание парламента и предприняли попытку проникнуть внутрь. Тем не менее депутатам удалось собрать кворум и проголосовать за отмену военного положения.
Согласно Конституции Южной Кореи, президент был обязан подчиниться воле парламента, и уже ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день крупнейшая в стране Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента Юну. Полиция начала расследование в отношении президента по подозрению в государственной измене. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни (последний раз подобный приговор приводился в исполнение в 1997 году).