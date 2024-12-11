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Губернатора Ростовской области изберут в единый день голосования

Нового губернатора Ростовской области жители изберут 14 сентября 2025 года, в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона.

В эту же дату в муниципалитетах Дона выберут парламентариев в местные представительные органы власти. В Ростове, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, Гуково и Зверево, а также в Куйбышевском сельском поселении изберут в общей сложности около 200 депутатов.