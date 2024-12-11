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В сети распространяют фейк от имени главы Симферополя

В сети распространяют фейк от имени главы администрации Симферополя Афанасьева.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

В сети распространяют фейк от имени главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«Друзья! В Сети врагом распространяется очередная ложь», — отметил Афанасьев.

Руководитель администрации прикрепил фото фейкового объявления. Там говорится якобы о сборе гуманитарной помощи для российских военных, находящихся в Сирии. В объявлении указан «адрес», где якобы принимают такую помощь, и телефон несуществующей горячей линии.

Афанасьев призвал жителей доверять только официальным достоверным источникам информации.