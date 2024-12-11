В сети распространяют фейк от имени главы Симферополя

Руководитель администрации прикрепил фото фейкового объявления. Там говорится якобы о сборе гуманитарной помощи для российских военных, находящихся в Сирии. В объявлении указан «адрес», где якобы принимают такую помощь, и телефон несуществующей горячей линии.