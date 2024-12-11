Депутаты Верховного совета Приднестровья проведут внеочередное заседание

ТИРАСПОЛЬ, 11 дек — Sputnik. В Тирасполе пройдет внеочередное заседание Верховного совета, на котором будет рассмотрен недавний указ лидера Приднестровья Вадима Красносельского о введении в регионе режима чрезвычайного экономического положения.
Ситуация связана с возможным сокращением или прекращением подачи природного газа в Приднестровье.
Указ был издан в понедельник, 9 декабря, он предусматривает введение в Приднестровье ЧП в энергетике сроком на 30 суток и рационализацию потребления голубого топлива и других энергоресурсов.
Во вторник, 10 декабря, в указ была внесена поправка, предусматривающая «установление запрета на экспорт энергоресурсов организациями (за исключением экспорта электроэнергии, при условии сохранения поставок природного газа)».
Также указом Вадима Красносельского среди прочего предусмотрено создание госрезерва энергоресурсов, особый порядок закупки газа и других энергоресурсов, а также приоритет на первоочередное финансирование мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан.
Основой для решения о введении режима ЧС послужила неопределенность в вопросах поставок природного газа в Приднестровье после 1 января 2025 года, когда Украина, по ее заявлению, прекратит транзит российского энергоносителя через свою территорию.
В настоящее время весь природный газ, закупаемый «Молдовагазом» у «Газпрома» по действующему контракту, поступает в Приднестровье для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии. Правый берег покупает у МГРЭС практически весь необходимый для своих нужд объем по доступной цене в 65 долларов за МВт.