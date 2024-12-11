Reuters узнал, что Трамп заявил Зеленскому о немедленном прекращении огня

Во время встречи Трамп «вел себя дружелюбно, уважительно и открыто» и много слушал, пишет агентство. При этом ни во время встречи, ни после нее ни Трамп, ни его советники не стали раскрывать, как они видят сценарий завершения конфликта, сообщил Reuters. Они только указали, что Украина должна получить гарантии безопасности. Встреча дала «первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта», пишет Reuters.