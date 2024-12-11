Reuters узнал, что Трамп заявил Зеленскому о немедленном прекращении огня

Это произошло на встрече в Париже, которая прошла 7 декабря. Трамп, Макрон и Зеленский общались порядка 35 минут без участия советников, сообщил Reuters со ссылкой на четырех знакомых с ситуацией человек.
Во время встречи Трамп «вел себя дружелюбно, уважительно и открыто» и много слушал, пишет агентство. При этом ни во время встречи, ни после нее ни Трамп, ни его советники не стали раскрывать, как они видят сценарий завершения конфликта, сообщил Reuters. Они только указали, что Украина должна получить гарантии безопасности. Встреча дала «первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта», пишет Reuters.
Отсутствие со стороны Трампа детального плана «создало в Киеве растущее чувство неопределенности», сообщил агентству источник в офисе президента Украины. На встрече обсуждались «некоторые ключевые моменты», в частности, что «миру нужны гарантии, поскольку одного прекращения огня недостаточно», сообщил источник в офисе Зеленского.
Цель Трампа в первую очередь — установление личных контактов со всеми сторонами, а уже потом он «примет решение о дальнейших действиях», сообщили агентству близкие к Трампу источники.
Встреча прошла незадолго до церемонии открытия собора Нотр-Дам-де-Пари, который реконструировали после пожара. После встречи Зеленский сообщил, что встреча с Трампом и Макроном была продуктивной. «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины», — заявлял он. Зеленский указывал, что все участники встречи хотят завершить боевые действия справедливо и «как можно скорее».