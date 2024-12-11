В мажилисе предлагают вернуть прежний часовой пояс

«Это решение (о переводе времени) не было должным образом проанализировано и доработано, и сейчас оно вызывает значительный общественный резонанс. Уже более 10 тыс. человек выразили протест против перевода времени. Восьми регионам страны это решение явно не нравится, и за множеством активистов стоят миллионы жителей этих областей», — сказал депутат Ернур Бейсенбаев после пленарного заседания в мажилисе.