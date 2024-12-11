В мажилисе предлагают вернуть прежний часовой пояс

Партия Amanat в Казахстане выдвинула инициативу вернуть прежний часовой пояс. К парламентариям поступили обращения от более 10 тыс. человек, выразивших недовольство переводом времени, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«Это решение (о переводе времени) не было должным образом проанализировано и доработано, и сейчас оно вызывает значительный общественный резонанс. Уже более 10 тыс. человек выразили протест против перевода времени. Восьми регионам страны это решение явно не нравится, и за множеством активистов стоят миллионы жителей этих областей», — сказал депутат Ернур Бейсенбаев после пленарного заседания в мажилисе.
Он подчеркнул, что недовольство выражают не только лидеры мнений, множественные жалобы идут от жителей целых регионов.
По его словам, партия Amanat считает, что вопрос нужно тщательно изучить и подготовить детальный анализ влияния перевода времени на общество.
«Мы считаем, что правительству надо сейчас доработать этот вопрос и принять решение, которое устроит всех. Вопрос требует более глубокого подхода и исследования», — добавил он.
Депутат подчеркнул, что для того, чтобы провести необходимые исследования, будет достаточно трех месяцев.