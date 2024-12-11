Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку

КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии должно уйти в отставку, поскольку экономическая ситуация становится только хуже и народ нищает, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса.
«В холодный период года граждане получат от государства всего от 300 до 800 леев (16 — 43 доллара — ред.) помощи, и то “повезло” не всем. Сказки президента Майи Санду о том, что “заграница нам поможет”, — ложь. Денег нет, и дальше будет только сложнее. Молдавский народ продолжит нищать. Решение только одно: досрочные выборы, отставка правительства и новая власть».
Он объяснил, что в предвыборную президентскую кампанию этой осенью Санду и партия «Действие и солидарность» обещали людям, что ситуация в стране улучшится, но на деле этого не происходит.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.