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Эксперт раскрыл, какой ответ готовит НАТО российскому «Орешнику»

После того как Россия поставила на вооружение баллистическую ракету «Орешник», НАТО в ответ может разместить термоядерные бомбы B61 на территории Польши и Украины. Так считает экс-сотрудник конгресса и геополитический аналитик, обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В своей статье в издании эксперт подчеркнул, что Польша выразила готовность установить B61 на свои самолеты F-35 Lightning II в 2023 году, после того как Россия объявила об установке нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. Эта страна, являясь полноценным членом НАТО, может претендовать на участие в программе по обмену ядерным оружием.

Украина, по словам Вайхерта, не член НАТО, но «одержима» желанием получить статус ядерной державы.

По мнению Брэндона Вайхерта, передача термоядерных бомб Польше и Украине усилит напряженность и уменьшит вероятность мирного решения конфликта с Россией.

«Идея о том, что Запад допустит размещение ядерного оружия на Украине, которая не является членом НАТО, или, что еще страшнее, передаст его Украине, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивается война на Украине, это нельзя игнорировать», — цитирует эксперта РБК. Вайхерт подчеркнул, что исключать вероятность вооружения Украины ядерными бомбами нельзя, так как США уже снабдили Киев дальнобойным оружием и позволили использовать его для ударов по территориям России.

B61 может стать «сопоставимой» угрозой «Орешнику», уверен аналитик. Однако вооружение термоядерными бомбами Украины и Польши дестабилизирует ситуацию, усилив напряженность в противостоянии между Киевом и Москвой.

B61 — термоядерная бомба, стоящая на вооружении стратегических ядерных сил США. Ядерный боеприпас несколько раз модернизировали. Территориями размещения бомб были Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.

В 2023 году США объявили о производстве новой модификации бомбы B61−13. Первые поставки нового варианта ожидаются в 2026 году. Пока же арсенал ядерного оружия в стране пополнили 200 боеприпасами, чтобы добиться паритета в противоборстве с Китаем и Россией в ядерной сфере.

НАТО