Эксперт раскрыл, какой ответ готовит НАТО российскому «Орешнику»

«Идея о том, что Запад допустит размещение ядерного оружия на Украине, которая не является членом НАТО, или, что еще страшнее, передаст его Украине, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивается война на Украине, это нельзя игнорировать», — цитирует эксперта РБК. Вайхерт подчеркнул, что исключать вероятность вооружения Украины ядерными бомбами нельзя, так как США уже снабдили Киев дальнобойным оружием и позволили использовать его для ударов по территориям России.