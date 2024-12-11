Эксперт раскрыл, какой ответ готовит НАТО российскому «Орешнику»

В своей статье в издании эксперт подчеркнул, что Польша выразила готовность установить B61 на свои самолеты F-35 Lightning II в 2023 году, после того как Россия объявила об установке нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. Эта страна, являясь полноценным членом НАТО, может претендовать на участие в программе по обмену ядерным оружием.
Украина, по словам Вайхерта, не член НАТО, но «одержима» желанием получить статус ядерной державы.
По мнению Брэндона Вайхерта, передача термоядерных бомб Польше и Украине усилит напряженность и уменьшит вероятность мирного решения конфликта с Россией.
«Идея о том, что Запад допустит размещение ядерного оружия на Украине, которая не является членом НАТО, или, что еще страшнее, передаст его Украине, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивается война на Украине, это нельзя игнорировать», — цитирует эксперта РБК. Вайхерт подчеркнул, что исключать вероятность вооружения Украины ядерными бомбами нельзя, так как США уже снабдили Киев дальнобойным оружием и позволили использовать его для ударов по территориям России.
B61 может стать «сопоставимой» угрозой «Орешнику», уверен аналитик. Однако вооружение термоядерными бомбами Украины и Польши дестабилизирует ситуацию, усилив напряженность в противостоянии между Киевом и Москвой.
B61 — термоядерная бомба, стоящая на вооружении стратегических ядерных сил США. Ядерный боеприпас несколько раз модернизировали. Территориями размещения бомб были Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.