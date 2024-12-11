КПРФ ищет правды для экс-депутата Артема Самсонова в комиссии по правам человека СНГ

В октябре политика из тюремной больницы этапировали обратно в ИК-27 в Волчанцах. Спустя три недели его вернули обратно в тюремную больницу во Владивостоке. Как сообщает политик в своем ТГ-канале (18+), в медцентре ДВФУ готовы сделать ему операцию, но для этого нужно пройти обследование и сдать анализы, а в тюремной больнице это сделать невозможно. Согласно последним новостям из канала Самсонова, его поместили в отделение для ВИЧ-инфицированных, при том, что ВИЧ у экс-депутата, по его словам, не диагностирован.