КПРФ ищет правды для экс-депутата Артема Самсонова в комиссии по правам человека СНГ

Депутат Госдумы РФ, член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов направил на рассмотрение в Комиссию по правам человека Содружества независимых государств (СНГ) дело экс-депутата Заксобрания Приморья и бывшего лидера КПРФ во Владивостоке Артема Самсонова, осужденного к 13 годам лишения свободы. В партии дело Самсонова считают политически мотивированным и беспокоятся по поводу серьезного ухудшения его здоровья в тюрьме. Политик нуждается в срочной операции на сердце. Последние несколько недель его содержат в отделении для ВИЧ-инфицированных, при том, что у самого экс-депутата, по его утверждению, такого диагноза нет, сообщает ИА PrimaMedia.
Информация об обращении Сергея Обухова в комиссию по правам человека СНГ размещена на официальном сайте КПРФ. В партийном сообщении отмечается, что партия считает Артема Самсонова политическим заключенным и невинно осужденным.
В комиссию вместе с пакетом документов, подготовленным КПРФ, направлена жалоба московского защитника экс-депутата Константина Сердюкова.
«При рассмотрении какого-либо вопроса комиссия может заслушивать на своих сессиях заявителей, обращения которых рассматриваются, или их представителей. Будем надеяться, что рассмотрение состоится и будет справедливым, поскольку пребывание нашего товарища в условиях вынужденной изоляции спровоцировало катастрофическое ухудшение его состояния здоровья. Не будет преувеличением написать, что его жизнь буквально “висит на волоске”», — говорится в сообщении КПРФ.
В комиссию по правам человека СНГ входят представители семи государств — это Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан. Каждую из стран представляют по два человека. Состав комиссии был сформирован в июле 2023 года. От России в нем — уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и проректор Московского университета им. А. С. Грибоедова Алексей Автономов.
В КПРФ отмечают, что решением Совета глав государств СНГ от 24 сентября 1993 года было утверждено положение о Комиссии по правам человека СНГ, разделом третьим которого установлено, что комиссия рассматривает индивидуальные и коллективные обращения любых лиц и неправительственных организаций по вопросам, связанным с нарушениями прав человека любой из сторон и входящим в компетенцию комиссии.
Как сообщало ИА PrimaMedia ранее, состояние здоровья Артема Самсонова вызывает опасения у его коллег и родных. Депутат Госдумы РФ от КПРФ Алексей Корниенко по обращению супруги политика Ольги Самсоновой в октябре направил главе ФСИН Аркадию Гостеву запрос об оказании коммунисту срочной медицинской помощи.
Ему требуется высокотехнологичная операция на сердце по замене аортального клапана, который, как сообщали родные экс-депутата, был разрушен в результате перенесенного в колонии инфекционного эндокардита. Ближайшее место, где ее можно сделать — медцентр ДВФУ на о. Русский. Но до сих пор эта помощь Самсонову не оказана.
В октябре политика из тюремной больницы этапировали обратно в ИК-27 в Волчанцах. Спустя три недели его вернули обратно в тюремную больницу во Владивостоке. Как сообщает политик в своем ТГ-канале (18+), в медцентре ДВФУ готовы сделать ему операцию, но для этого нужно пройти обследование и сдать анализы, а в тюремной больнице это сделать невозможно. Согласно последним новостям из канала Самсонова, его поместили в отделение для ВИЧ-инфицированных, при том, что ВИЧ у экс-депутата, по его словам, не диагностирован.
Напомним, в сентябре 2022 года Советский райсуд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении Артема Самсонова. Политик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решением суда первой инстанции депутат был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
27 февраля 2023 года Приморский краевой суд по апелляционной жалобе защиты отменил это решение и направил материалы дела в Советский районный суд Владивостока на новое рассмотрение, но в ином составе судей. Также крайсуд изменил политику меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест.
Однако с решением Приморского крайсуда не согласилась прокуратура, обжаловав его в высшей судебной инстанции. Девятый кассационный суд общей юрисдикции 5 мая 2023 года удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил решение Примкрайсуда по уголовному делу Артема Самсонова. Материалы направлены на новое апелляционное рассмотрение, а сам политик вновь был заключен под стражу в СИЗО.
В июле прошлого года краевой суд повторно рассмотрел жалобу на 13-летний приговор депутату и на этот раз подтвердил обоснованность приговора суда первой инстанции в отношении политика, оставив его без изменения.
В срок наказания политику было зачтено время его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом. Приговор после этого вступил в законную силу, и через месяц, 24 августа 2023 года, Артема Самсонова отправили в колонию строгого режима в поселке Волчанец Приморского края.
В конце сентября прошлого года парламент Приморского края лишил Самсонова депутатских полномочий ввиду вступления в силу обвинительного приговора. Из 36 присутствующих на заседании депутатов 13 проголосовали против (представители фракции КПРФ и два внефракционных депутата). Освободившийся «партийный» мандат в ЗС по решению Крайкома КПРФ был передан муниципальному депутату из Находки Эльсевару Габибову.
По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока политик демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда Артем Самсонов отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.
«…выносить обвинительный приговор невиновному человеку — это то же самое, что снимать скальп с живого. Милосерднее сперва убить», — написал Самсонов в своем последнем слове, представленном в Примкрайсуд.