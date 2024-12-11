«Замыкаются в этом аппарате»: Артем Жога назвал смартфон проблемой молодежи

— Я сам не гибкий для танцев, но мне нравится смотреть, как люди показывают красоту — как они танцуют, — рассказал Артем Жога. — Проводили недавно турнир для детей, причем не только для детей Донбасса и Луганска. География у него была большая. Там были и ребята, которые занимаются бальными танцами в Мариуполе. Позитив, который был, улыбки у детей — это дорого стоит. Этот кубок решено в ДНР сделать ежегодным. Я уверен, что здесь мы в содружестве что-нибудь тоже придумаем.