«Замыкаются в этом аппарате»: Артем Жога назвал смартфон проблемой молодежи

Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога во вторник вечером посетил тренировку по спортивным танцам на колясках. В апреле 2025 года в Екатеринбурге пройдет Кубок России по этой дисциплине. И сейчас танцоры готовятся к будущему соревнованию.
— Я сам не гибкий для танцев, но мне нравится смотреть, как люди показывают красоту — как они танцуют, — рассказал Артем Жога. — Проводили недавно турнир для детей, причем не только для детей Донбасса и Луганска. География у него была большая. Там были и ребята, которые занимаются бальными танцами в Мариуполе. Позитив, который был, улыбки у детей — это дорого стоит. Этот кубок решено в ДНР сделать ежегодным. Я уверен, что здесь мы в содружестве что-нибудь тоже придумаем.
Также Артем Жога поделился своим мнением о главной проблеме современной молодежи.
— Одна студентка мне задала вопрос: «В чем вы видите проблему молодежи?», — сказал журналистам Артем Жога. — Я вот так достал телефон — вот ваша проблема. Вы замыкаетесь вот в этом аппарате и все погружаетесь в него. Но нет общения людского, человеческого. А все вот такие мероприятия (как тренировка по спортивным танцам на колясках, — Ред.), такие встречи, такой центр единомышленников, он дает общение вживую. Не картинками, не смайликами, а именно вживую разговор происходит — глядя глаза в глаза. Общение и улыбки — это наполняет человека жизнью.
Добавим, что Кубок России по спортивным танцам на колясках проведут на площадке нового кампуса Уральского федерального университета в Новокольцовском.