Главу поселения в Агрызском районе уволили из-за утраты доверия

Главу сельского поселения Исенбаево в Агрызском районе Татарстана освободили от должности по причине «утраты доверия». Увольнение было инициировано прокуратурой, так как выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.
Как выяснилось в ходе следствия, супруга руководителя в 2021 и 2022 годах вложила более 332 миллионов рублей в акции зарубежных компаний, что противоречит требованиям закона.
Прокурор Агрыза в Татарстане настаивал на отстранении главы муниципалитета. Несмотря на это, совет депутатов Исенбаева предпочел не следовать указаниям прокуратуры и самостоятельно отправил провинившегося чиновника в отставку. Прокуратура обратилась в суд, который поддержал позицию надзорных органов.