Главу поселения в Агрызском районе уволили из-за утраты доверия

Прокурор Агрыза в Татарстане настаивал на отстранении главы муниципалитета. Несмотря на это, совет депутатов Исенбаева предпочел не следовать указаниям прокуратуры и самостоятельно отправил провинившегося чиновника в отставку. Прокуратура обратилась в суд, который поддержал позицию надзорных органов.