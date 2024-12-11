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Главу поселения в Агрызском районе уволили из-за утраты доверия

Его супруга приобрела акции зарубежных компаний.

Главу сельского поселения Исенбаево в Агрызском районе Татарстана освободили от должности по причине «утраты доверия». Увольнение было инициировано прокуратурой, так как выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.

Как выяснилось в ходе следствия, супруга руководителя в 2021 и 2022 годах вложила более 332 миллионов рублей в акции зарубежных компаний, что противоречит требованиям закона.

Прокурор Агрыза в Татарстане настаивал на отстранении главы муниципалитета. Несмотря на это, совет депутатов Исенбаева предпочел не следовать указаниям прокуратуры и самостоятельно отправил провинившегося чиновника в отставку. Прокуратура обратилась в суд, который поддержал позицию надзорных органов.