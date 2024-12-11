«Граждане Польши, Прибалтики, иных стран Запада». КГБ Беларуси сказал об иностранцах, отбывающих наказание на сотрудничество с спецслужбами других государств

КГБ сказал, за что граждане стран Запада отбывают наказание в Беларуси. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил начальник Следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси Константин Бычек.
По его словам, в Беларуси в местах лишения свободы отбывает наказание большое количество иностранных граждан, в том числе граждан Польши, прибалтийских республик, других западных стран за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств.
— Эти лица, осужденные за шпионаж или агентурную деятельность.
Бычек обратил внимание на то, что виновность лиц была установлена с вступившими в законную силу приговорами судов на основании неопровержимых доказательств, в числе которых их признательные показания.
— Действительно на нас регулярно выходят представители иностранных спецслужб с предложением обменять этих лиц на граждан Республики Беларусь, находящихся в их тюрьмах, — подчеркнул начальник Следственного управления.
Он отметил, что при этом для обмена предлагаются грабители, насильники, наркоматы, мошенники и другие. Бычек озвучил официальную позицию Комитета госбезопасности Беларуси, уточнив, что «мы никого не меняем».
— Ни в Польше, ни в Прибалтике, ни в других странах Запада нет граждан Республики Беларусь, которые сотрудничали с КГБ, осуждены за это и отбывают там наказание, — заявил глава Следственного управления КГБ.
Тем временем СК Беларуси сообщил, что спецпроизводство начато против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского».
Ранее телеканал «Беларусь 1» сказал о попытке вербовки белорусского дипломата в Молдове: «Предложил работу на спецслужбу Польши и 100 тысяч евро».
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