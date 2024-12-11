Прошли публичные слушания по бюджету Челябинска

«Меня это не может не радовать, так как в своё время я курировал именно социальную сферу. Уделили внимание одному из актуальных вопросов — люди постоянно интересуются, когда решат проблему подтоплений и работы ливневых канализаций. В следующем году запланированы бюджетные средства для ремонта ливневых канализаций — особенно это касается Ленинского и Тракторозаводского районов. Думаю, совместно с городской администрацией мы решим этот вопрос».