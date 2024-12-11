Прошли публичные слушания по бюджету Челябинска

Напомним, что ранее проект бюджета опубликовали на сайтах Челябинской городской Думы, Администрации города, и с документом мог ознакомиться любой желающий.
Программ стало больше
Как и прежде, бюджет города, как всегда, сохраняет социальную направленность. Более 96% расходов запланированы в рамках 32-х муниципальных программ. Их число возрастёт по сравнению с нынешним годом.
Почти 6,7 млрд руб. в расходах бюджета профинансируют раздел «Национальная экономика», который включает в себя затраты на ремонт, строительство городских дорог, развитие транспортной инфраструктуры города и так далее.
Кроме того, более 3,1 млрд руб. по проекту направят на сферу ЖКХ, в том числе благоустройство, 2,4 млрд — на развитие физической культуры и спорта, 2,2 млрд — на культуру и кинематографию. Предусмотрены также расходы на охрану окружающей среды и обеспечение национальной безопасности и правоохранительную деятельность.
Появятся новые виды субсидий — в частности, на школы креативных технологий, другие проекты.
Предусмотрено финансирование нацпроектов, в числе которых и новые — например, «Семья», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни».
Самые актуальные направления
Положительную оценку проекту бюджета дали эксперты, среди которых экономисты ведущих вузов города. Так, доцент кафедры прикладной экономики экономического факультета ЧелГУ, кандидат экономических наук Илья Данилов указал на сбалансированность главного финансового документа и его сохранившуюся социальную направленность.
Подводя итоги публичных слушаний председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков указал, что расходы на социальную сферу вырастут почти на 5 млрд руб:
«Меня это не может не радовать, так как в своё время я курировал именно социальную сферу. Уделили внимание одному из актуальных вопросов — люди постоянно интересуются, когда решат проблему подтоплений и работы ливневых канализаций. В следующем году запланированы бюджетные средства для ремонта ливневых канализаций — особенно это касается Ленинского и Тракторозаводского районов. Думаю, совместно с городской администрацией мы решим этот вопрос».