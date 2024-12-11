МИД заявил о реакции на попытку вербовки белорусского дипломата в Молдове

Официальный представитель МИД акцентировал внимание на том, что попытка вербовки белорусского дипломата в Молдове (подробнее — здесь) с точки зрения права как внутреннего, так и международного, является вопиющим инцидентом. Он уточнил, что нарушается целый ряд международных правил, прямо нарушаются нормы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях.