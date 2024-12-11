МИД заявил о реакции на попытку вербовки белорусского дипломата в Молдове. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
Официальный представитель МИД акцентировал внимание на том, что попытка вербовки белорусского дипломата в Молдове (подробнее — здесь) с точки зрения права как внутреннего, так и международного, является вопиющим инцидентом. Он уточнил, что нарушается целый ряд международных правил, прямо нарушаются нормы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях.
— Попытка оказания давления или вербовки дипломата, поверьте, притом столь наглое и откровенное, даже за гранью права, правил приличия нормального цивилизованного межгосударственного общения. Это не может остаться без реакций, — заявил Анатолий Глаз.
По его словам, с белорусской стороны уже подготовлена соответствующая нота в адрес польской стороны.
— Полагаю, последуют и ряд других шагов, над которыми мы самым серьезным образом думаем. Вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне, — подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси.
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