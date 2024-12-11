Алексей Текслер: весной 2025 года в Челябинске выйдут на линию 98 новых троллейбусов на девяти маршрутах

Транспортная реформа в Челябинске — одна из ключевых тем обращений на прямую линию с губернатором Алексеем Текслером. Состояние общественного транспорта и стабильность его работы вызывает множество вопросов. Как отметил глава региона, все дело в том, что реформа продолжается и некоторые незавершенные ее аспекты влекут дискомфорт для жителей.
— Я вспоминаю ситуацию 2019 года в Челябинске, которую считаю ужасной. Мы тогда начали работу по обновлению общественного транспорта. Это большая, системная работа. За последние годы было много сделано, но эта работа еще не закончена, — сказал Алексей Текслер. — 1260 единиц транспорта были приобретены за последние четыре года. Системную работу мы ведем во всех муниципалитетах. Пока идет обновление инфраструктуры, понятно, что возникают определенные сложности.
В Челябинске пока работает только 70 новых троллейбусов на четырех маршрутах. Девяти других маршрутов пока нет, потому что пока для троллейбусов не создана инфраструктура — машины должны эксплуатироваться в депо, а не стоять на улице, как раньше. Как отметил Алексей Текслер, первое депо — на Артиллерийской — уже построено. В апреле концессионер, компания «Синара» завершит реконструкцию троллейбусного депо № 2. 98 троллейбусов выйдут на пока недействующие маршруты и эта проблема будет решена, добавил губернатор.
Также в планах — запустить новые автобусные маршруты из поселков Западный и Вишневая горка и перевести на машины большого класса маршрут № 24 из «Ньютона» на ЧМЗ. Анонсировал Алексей Текслер и появление на трамвайных линиях трехсекционных вагонов для метротрама — это произойдет в течение 2025 года.