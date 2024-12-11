Алексей Текслер: весной 2025 года в Челябинске выйдут на линию 98 новых троллейбусов на девяти маршрутах

В Челябинске пока работает только 70 новых троллейбусов на четырех маршрутах. Девяти других маршрутов пока нет, потому что пока для троллейбусов не создана инфраструктура — машины должны эксплуатироваться в депо, а не стоять на улице, как раньше. Как отметил Алексей Текслер, первое депо — на Артиллерийской — уже построено. В апреле концессионер, компания «Синара» завершит реконструкцию троллейбусного депо № 2. 98 троллейбусов выйдут на пока недействующие маршруты и эта проблема будет решена, добавил губернатор.