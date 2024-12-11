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В Воронеже назначили руководителей двух управ

Депутаты гордумы Воронежа согласовали кандидатуру Игоря Галкина на пост руководителя управы Центрального района. Также они поддержали назначение Александра Бахтина главой управы Железнодорожного района. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Источник: Reuters

Управу Центрального района с октября 2018 года возглавляла Инна Шеина. В конце октября 2024-го она перешла на пост первого вице-мэра Воронежа по стратегическому планированию, экономике и финансам. Господин Галкин с декабря 2020 года работал замруководителя управы Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. После отставки госпожи Шеиной возглавлял структуру горадминистрации в статусе исполняющего обязанности.

Управой Железнодорожного района с апреля 2008 года руководил Леонид Беляев, который в начале этой недели ушел на пенсию в 62 года. Господин Бахтин с июня 2016 года был главой городского управления физической культуры и спорта.