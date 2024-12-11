В Воронеже назначили руководителей двух управ

Управу Центрального района с октября 2018 года возглавляла Инна Шеина. В конце октября 2024-го она перешла на пост первого вице-мэра Воронежа по стратегическому планированию, экономике и финансам. Господин Галкин с декабря 2020 года работал замруководителя управы Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. После отставки госпожи Шеиной возглавлял структуру горадминистрации в статусе исполняющего обязанности.