Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже

«Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют Трампа в угол», — говорится в публикации.
По данным источников агентства, Макрон воспользовался встречей, чтобы показать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины, и что также готовы более равномерно разделить бремя обеспечения безопасности с США.
Ранее в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир «немного сходит с ума».
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».