КГБ: вербовочный подход к действующему дипломату является вопиющим случаем

Он также высказал мнение, что на указанный инцидент однозначно последует соответствующая реакция со стороны Беларуси. Константин Бычек обратил внимание на то, что при учете того, что в действиях сотрудников польских спецслужб содержатся признаки преступления против государства, то со стороны Следственного управления КГБ им будет дана принципиальная правовая оценка.