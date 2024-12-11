КГБ: вербовочный подход к действующему дипломату является вопиющим случаем

КГБ заявил, что вербовочный подход к действующему дипломату является вопиющим случаем. Подробности на «Беларусь 1» рассказал начальник Следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси Константин Бычек.
Бычек, комментируя попытку вербовки белорусского дипломата в Молдове (подробнее — здесь), подчеркнул, что это является очередной попыткой со стороны польских спецслужб прикрыть собственный непрофессионализм «на фоне ряда громких провалов их агентуры на территории Республики Беларусь».
— Вербовочный подход к действующему дипломату — это вопиющий случай, — заявил начальник Следственного управления КГБ Беларуси.
Он также высказал мнение, что на указанный инцидент однозначно последует соответствующая реакция со стороны Беларуси. Константин Бычек обратил внимание на то, что при учете того, что в действиях сотрудников польских спецслужб содержатся признаки преступления против государства, то со стороны Следственного управления КГБ им будет дана принципиальная правовая оценка.
Ранее МИД заявил о реакции на попытку вербовки белорусского дипломата в Молдове.
Тем временем КГБ Беларуси сказал об иностранцах, отбывающих наказание на сотрудничество с спецслужбами других государств: «Граждане Польши, Прибалтики, иных стран Запада».
Ранее СК Беларуси сообщил, что спецпроизводство начато против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского».