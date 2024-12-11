Губернатор Текслер: Больницу в Карабаше будет строить новый подрядчик

Ремонт идет, а воз и ныне там. Жители Карабаша жалуются на многолетний ремонт больницы, который движется только на словах. Больница и поликлиника разваливаются на глазах, хотя уже три года там идет капитальный ремонт. Из-за этого все врачи ютятся только в половине здания, а некоторых узких специалистов и вовсе нет.
— Больницу, можно сказать, сократили вдвое. Все разрушенное, щитки, провода торчат, все висит. Моей дочке пытались здесь сделать рентген три раза, аппарат не работает. Как маме мне тяжело на это смотреть, сердце кровью обливается. Наша больница разваливается на куски, лечиться здесь невозможно. Когда мы сможем получить качественную медицинскую помощь в своем городе? — обратилась к губернатору во время Прямой линии жительница Карабаша Дарья Зобнина.
Глава региона назвал этот случай скорее исключением из правил. И даже назвал виноватых.
— За последние годы в рамках программы развития первичного звена сделано 254 капитальных ремонта на разных объектах: ФАПы, районные больницы, районные поликлиники. В рамках этой же программы была и больница Карабаша, где с одной стороны, подвел подрядчик — не выполнил обязательства, с ним расторгли отношения. Он, кстати, попал в черный список, который формирует ФАС, за это. Но, с другой стороны, были и управленческие ошибки как главного врача, так и министерства здравоохранения. Сейчас объявлен конкурс, будет определен новый подрядчик. Я возьму этот объект на личный контроль, — пообещал Алексей Текслер.
Также губернатор отправил в эту больницу министра здравоохранения Челябинской области Татьяну Колчинскую. Глава региона уверен, что люди не должны страдать из-за ремонта:
— Несмотря на такую ситуацию, медицинская помощь должна оказывать в полном объеме. Имею ввиду как маршрутизацию, так и направление туда специалистов. Мы приобрели 40 передвижных комплексов, это все нужно использовать, чтобы люди получали качественную услугу.