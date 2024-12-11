Губернатор Текслер: Больницу в Карабаше будет строить новый подрядчик

— За последние годы в рамках программы развития первичного звена сделано 254 капитальных ремонта на разных объектах: ФАПы, районные больницы, районные поликлиники. В рамках этой же программы была и больница Карабаша, где с одной стороны, подвел подрядчик — не выполнил обязательства, с ним расторгли отношения. Он, кстати, попал в черный список, который формирует ФАС, за это. Но, с другой стороны, были и управленческие ошибки как главного врача, так и министерства здравоохранения. Сейчас объявлен конкурс, будет определен новый подрядчик. Я возьму этот объект на личный контроль, — пообещал Алексей Текслер.