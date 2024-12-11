Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ

9 декабря источник сообщил ТАСС, что сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует сирийскую провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. По словам источника в провинции, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. По его данным, члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.