Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ

«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос будет обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — сказал он.
9 декабря источник сообщил ТАСС, что сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует сирийскую провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. По словам источника в провинции, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. По его данным, члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над тем, чтобы обеспечить безопасность российских военных баз в Сирии. По его словам, для этого налаживаются необходимые контакты, а военные принимают все необходимые меры предосторожности.
Мухаммед Аллуш является одним из основателей группировки «Джейш аль-Ислам», руководил ее политическим крылом, в 2016 году он был назначен главным переговорщиком оппозиции на межсирийских мирных переговорах в Женеве, в 2017 году он возглавил сирийскую оппозиционную делегацию на встрече в Астане.