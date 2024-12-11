Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал урегулирование на Украине приоритетной задачей США

Урегулирование конфликта на Украине будет приоритетной задачей новой администрации США, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) в интервью французскому журналу Paris Match.

Источник: AP 2024

«В мире много кризисов. В последние дни у нас появились новости из Сирии. Им придется постоять за себя, потому что мы в этом не участвуем, как и Франция. Приоритетом является решение украинской проблемы с Россией», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о приоритетах США на международной арене.

Он подчеркнул, что и Россия, и Украина несут «невероятные человеческие потери», при этом разрешение этого кризиса является более сложной задачей, чем урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 7 декабря в Париже при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона, Трамп назвал «очень хорошей», не вдаваясь в подробности. Reuters со ссылкой на источники писал, что избранный президент США на той встрече заявил Зеленскому о том, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам.

Встреча трех лидеров прошла незадолго до церемонии открытия собора Нотр-Дам-де-Пари, который реконструировали после пожара. После встречи Зеленский сообщил, что встреча была продуктивной. «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины», — сказал он, отметив, что все участники встречи хотят завершить боевые действия справедливо и «как можно скорее».

Для Трампа визит во Францию стал первой поездкой за рубеж после переизбрания президентом США. В последний раз он и Зеленский встречались в сентябре, до избрания республиканца на пост главы государства. Тогда украинский президент посещал США с целью представить американскому руководству украинский «план победы».

Трамп Дональд