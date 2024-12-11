Трамп назвал урегулирование на Украине приоритетной задачей США

«В мире много кризисов. В последние дни у нас появились новости из Сирии. Им придется постоять за себя, потому что мы в этом не участвуем, как и Франция. Приоритетом является решение украинской проблемы с Россией», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о приоритетах США на международной арене.
Он подчеркнул, что и Россия, и Украина несут «невероятные человеческие потери», при этом разрешение этого кризиса является более сложной задачей, чем урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
Дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 7 декабря в Париже при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона, Трамп назвал «очень хорошей», не вдаваясь в подробности. Reuters со ссылкой на источники писал, что избранный президент США на той встрече заявил Зеленскому о том, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам.
Встреча трех лидеров прошла незадолго до церемонии открытия собора Нотр-Дам-де-Пари, который реконструировали после пожара. После встречи Зеленский сообщил, что встреча была продуктивной. «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины», — сказал он, отметив, что все участники встречи хотят завершить боевые действия справедливо и «как можно скорее».
Для Трампа визит во Францию стал первой поездкой за рубеж после переизбрания президентом США. В последний раз он и Зеленский встречались в сентябре, до избрания республиканца на пост главы государства. Тогда украинский президент посещал США с целью представить американскому руководству украинский «план победы».