Трамп назвал урегулирование на Украине приоритетной задачей США

«В мире много кризисов. В последние дни у нас появились новости из Сирии. Им придется постоять за себя, потому что мы в этом не участвуем, как и Франция. Приоритетом является решение украинской проблемы с Россией», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о приоритетах США на международной арене.