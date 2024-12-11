Илья Сухих подал документы на участие в конкурсе на должность главы Тольятти

Сколько подано заявок на участие в конкурсе, неизвестно — конкурсная комиссия об этом не сообщает. О подаче документов в социальных сетях сообщили только общественник Валерий Кандалинцев и выдвинутый партией КПРФ Алексей Краснов. Депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов, ранее изъявлявший желание поучаствовать, от этого отказался, заявив, что принимать участие в конкурсе, где победитель заранее определен — абсурд.