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Илья Сухих подал документы на участие в конкурсе на должность главы Тольятти

Исполняющий обязанности главы Тольятти Илья Сухих сегодня, 11 декабря, подал документы на участие в конкурсе на пост главы города. Об этом бывший мэр Жигулевска сообщил в своем Telegram-канале.

Сегодня в Тольятти последний день приема документов от кандидатов. После этого на заседании городской думы депутаты выберут главу города из не менее чем двух кандидатов, допущенных к выборам конкурсной комиссией.

Сколько подано заявок на участие в конкурсе, неизвестно — конкурсная комиссия об этом не сообщает. О подаче документов в социальных сетях сообщили только общественник Валерий Кандалинцев и выдвинутый партией КПРФ Алексей Краснов. Депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов, ранее изъявлявший желание поучаствовать, от этого отказался, заявив, что принимать участие в конкурсе, где победитель заранее определен — абсурд.

Пост главы Тольятти освободился в середине сентября 2024 года после отставки Николая Ренца. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обещал, что определится со своей кандидатурой в течение месяца, но его выбор несколько затянулся. В результате им был предложен Илья Сухих.