СМИ: Вашингтон диктует план действий исламистам в Сирии

Американские советники порекомендовали сирийским повстанцам не создавать кабинет министров только на основе своих интересов, а объявить о формировании переходного правительства с включением кандидатур от союзников. Оппозиционерам также предложили помощь в «направлении усилий по созданию официальной структуры управления страной на раннем этапе», сообщает РБК.