СМИ: Вашингтон диктует план действий исламистам в Сирии

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена контактирует с главами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*). В США ХТШ* признана террористической, но это не стало для Вашингтона поводом для отказа от сотрудничества.
О переговорах на тему инклюзивного создания кабинета министров журналистам рассказали три источника в США. По их информации, контакты Белого дома с ХТШ* осуществляются совместно с союзниками США на Ближнем Востоке, в том числе Турцией.
Американские советники порекомендовали сирийским повстанцам не создавать кабинет министров только на основе своих интересов, а объявить о формировании переходного правительства с включением кандидатур от союзников. Оппозиционерам также предложили помощь в «направлении усилий по созданию официальной структуры управления страной на раннем этапе», сообщает РБК.
Белый дом призвал сформировать в Сирии такое правительство, которое соответствует ожиданиям сирийского народа. Также сирийской оппозиции, захватившей власть, американские советники дали понять, что США выступают против единоличного управления ХТШ* без формального процесса избрания новых лидеров.
Как утверждает источник Reuters, о связи администрации Джо Байдена с террористами известно команде избранного американского лидера Дональда Трампа.
10 декабря стало известно, что в Сирии создали временное правительство, возглавил которое Мухаммед аль-Башир. Также в республике начали готовить новую Конституцию, которую планируют вынести на референдум.
* организация признана террористической и запрещена в России