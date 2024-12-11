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СМИ: Вашингтон диктует план действий исламистам в Сирии

Представители США дают рекомендации сирийским повстанцам, в том числе по созданию инклюзивного правительства. О связи боевиков, захвативших власть в Дамаске, с Белым домом сообщает Reuters.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена контактирует с главами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*). В США ХТШ* признана террористической, но это не стало для Вашингтона поводом для отказа от сотрудничества.

О переговорах на тему инклюзивного создания кабинета министров журналистам рассказали три источника в США. По их информации, контакты Белого дома с ХТШ* осуществляются совместно с союзниками США на Ближнем Востоке, в том числе Турцией.

Американские советники порекомендовали сирийским повстанцам не создавать кабинет министров только на основе своих интересов, а объявить о формировании переходного правительства с включением кандидатур от союзников. Оппозиционерам также предложили помощь в «направлении усилий по созданию официальной структуры управления страной на раннем этапе», сообщает РБК.

Белый дом призвал сформировать в Сирии такое правительство, которое соответствует ожиданиям сирийского народа. Также сирийской оппозиции, захватившей власть, американские советники дали понять, что США выступают против единоличного управления ХТШ* без формального процесса избрания новых лидеров.

Как утверждает источник Reuters, о связи администрации Джо Байдена с террористами известно команде избранного американского лидера Дональда Трампа.

10 декабря стало известно, что в Сирии создали временное правительство, возглавил которое Мухаммед аль-Башир. Также в республике начали готовить новую Конституцию, которую планируют вынести на референдум.

* организация признана террористической и запрещена в России