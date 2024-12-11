Поручения Лукашенко будут контролироваться через единую информсиситему

Поручения президента Беларуси Александра Лукашенко будут контролироваться через единую информсиситему. Это следует из постановления № 885 белорусского правительства от 29 ноября 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что единая информационная система по контролю выполнений президента Беларуси должна начать работу, как ожидается, с 1 февраля 2026 года. Отмечается, что данную систему будут использовать все ведомства страны. Также ее использовать будут Академия управления при президенте, Национальная государственная телерадиокомпания, ряд предприятий. К примеру, «Белнефтехим», «Беллегпром» и другие. Сокращенно единая информационная система будет называться ЕИС КВП.
В документе сказано, что будет создана единая база данных о поручениях, результатах их выполнения. Кроме того, в данной системе будут отображаться данные о сроках выполнения поручения, а также о промежуточном контроле, другая информация.
Уточняется, что обеспечивать работу названной системы будет Национальный центр электронных услуг. В документе также говорится, что должностные лица пользователей несут дисциплинарную и иную ответственность, согласно законодательству, за своевременность и полноту внесения данных про ход выполнения поручения, в том числе размещаемых электронных копий соответствующих докладов, отчетов и заключений.
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