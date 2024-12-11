Поручения Лукашенко будут контролироваться через единую информсиситему

В постановлении сказано, что единая информационная система по контролю выполнений президента Беларуси должна начать работу, как ожидается, с 1 февраля 2026 года. Отмечается, что данную систему будут использовать все ведомства страны. Также ее использовать будут Академия управления при президенте, Национальная государственная телерадиокомпания, ряд предприятий. К примеру, «Белнефтехим», «Беллегпром» и другие. Сокращенно единая информационная система будет называться ЕИС КВП.