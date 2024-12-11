Это бардак какой-то: Текслер поручил организовать школьникам области льготный проезд по Челябинску

Мама двоих детей из Копейска пожаловалась Алексею Текслеру, что тратит ежедневно на проезд до школы в Челябинске 500 рублей. А транспортную карту школьника ей отказались оформлять, так как нет челябинской прописки. Женщина дозвонилась на прямую линию губернатора.