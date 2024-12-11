Это бардак какой-то: Текслер поручил организовать школьникам области льготный проезд по Челябинску

Мама двоих детей из Копейска пожаловалась Алексею Текслеру, что тратит ежедневно на проезд до школы в Челябинске 500 рублей. А транспортную карту школьника ей отказались оформлять, так как нет челябинской прописки. Женщина дозвонилась на прямую линию губернатора.
— Раньше я им давала по 140 рублей на дорогу, сейчас на 100% подняли проезд, — поделилась проблемой Светлана Колдаева. — Не дают оформить транспортную карту школьника, хотя дети учатся в гимназии Челябинска.
Такой факт возмутил Алексея Текслера. Ведь по его поручению создана Челябинская транспортная агломерация, где все должно быть едино.
— Это бардак какой-то, — высказался глава региона. — Мы специально делали единую транспортную карту, чтобы объединить маршруты Копейска и Сосновского района с Челябинском, чтобы все было едино.
Алексей Текслер поручил решить проблему жительницы Копейска и всех, чьи дети ездят в школы Челябинска из районов области.