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Это бардак какой-то: Текслер поручил организовать школьникам области льготный проезд по Челябинску

В Челябинской области появится единая транспорта карта школьника.

Источник: Пресс-служба правительства региона

Мама двоих детей из Копейска пожаловалась Алексею Текслеру, что тратит ежедневно на проезд до школы в Челябинске 500 рублей. А транспортную карту школьника ей отказались оформлять, так как нет челябинской прописки. Женщина дозвонилась на прямую линию губернатора.

— Раньше я им давала по 140 рублей на дорогу, сейчас на 100% подняли проезд, — поделилась проблемой Светлана Колдаева. — Не дают оформить транспортную карту школьника, хотя дети учатся в гимназии Челябинска.

Такой факт возмутил Алексея Текслера. Ведь по его поручению создана Челябинская транспортная агломерация, где все должно быть едино.

— Это бардак какой-то, — высказался глава региона. — Мы специально делали единую транспортную карту, чтобы объединить маршруты Копейска и Сосновского района с Челябинском, чтобы все было едино.

Алексей Текслер поручил решить проблему жительницы Копейска и всех, чьи дети ездят в школы Челябинска из районов области.

образование