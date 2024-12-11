Замгубернатора Новосибирской области получил предостережение от прокуратуры

В конце прошлой недели стало известно, что мэрия подала иск к ООО «НТСК» (входит в СГК). Администрация требует от компании-концессионера выполнить свои обязательства по обновлению тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Как сообщал в своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев, «по одному из соглашений с энергокомпанией (2023 года) вложения в 81 объект должны были составить 1,5 млрд руб.», однако фактическая сумма составила 680 млн руб.