Замгубернатора Новосибирской области получил предостережение от прокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В конце прошлой недели стало известно, что мэрия подала иск к ООО «НТСК» (входит в СГК). Администрация требует от компании-концессионера выполнить свои обязательства по обновлению тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Как сообщал в своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев, «по одному из соглашений с энергокомпанией (2023 года) вложения в 81 объект должны были составить 1,5 млрд руб.», однако фактическая сумма составила 680 млн руб.
«Мы признали частичное неисполнение и уже оплатили его. Все основные мероприятия выполнены. Ряд недочетов — в частности, по благоустройству — еще устраняем», — прокомментировали иск мэрии в СГК.
В начале декабря в областной прокуратуре сообщили, что Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за наличия более 50 нарушений по городу. Тогда же в надзорном ведомстве уточнили, что в отношении ресурсоснабжающим организациям, допустившим нарушения, было внесено 18 представлений, а также возбуждено 10 административных дел.