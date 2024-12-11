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Замгубернатора Новосибирской области получил предостережение от прокуратуры

Прокуратура объявила предостережение замгубернатора Новосибирской области Олегу Клемешову о недопустимости нарушений законодательства в сфере теплоснабжения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В конце прошлой недели стало известно, что мэрия подала иск к ООО «НТСК» (входит в СГК). Администрация требует от компании-концессионера выполнить свои обязательства по обновлению тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Как сообщал в своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев, «по одному из соглашений с энергокомпанией (2023 года) вложения в 81 объект должны были составить 1,5 млрд руб.», однако фактическая сумма составила 680 млн руб.

«Мы признали частичное неисполнение и уже оплатили его. Все основные мероприятия выполнены. Ряд недочетов — в частности, по благоустройству — еще устраняем», — прокомментировали иск мэрии в СГК.

В начале декабря в областной прокуратуре сообщили, что Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за наличия более 50 нарушений по городу. Тогда же в надзорном ведомстве уточнили, что в отношении ресурсоснабжающим организациям, допустившим нарушения, было внесено 18 представлений, а также возбуждено 10 административных дел.

Прокуратура
ЖКХ