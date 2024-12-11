Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп

САМАРА, 11 дек — РИА Новости. Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, возглавляющий Самарскую область, опубликовал в своем Telegram-канале философский рэп собственного сочинения, записанный в 2013 году.
Первый трек «Будто падаем» Федорищев выложил перед поездкой в Москву, где поучаствовал в стратегической сессии по сохранению объектов культурного наследия.
«Часто стал летать. Много работы по вовлечению нашего региона в национальные проекты. Встреч с начальством, экономическим и инвестиционным… Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается», — написал Федорищев.
В выложенном треке губернатор рассказывает о своих философских мыслях во время одного из таких полетов.
Позже Федорищев сообщил в Telegram-канале, что в 2013 году записал мини-альбом из четырех треков про осень. «Они разные по настроению, этот — один из немногих “позитивных” в моем “творчестве”. Первое сентября, школа, институт, новая жизнь. Новые мечты. Новые свершения. Год шел 2013, многое в жизни менялось. Позитивно», — написал губернатор Самарской области.
Выложенный трек называется «Начало сезона», в нем Федорищев рассуждает о развитии и становлении человека, а также жизни в новом городе.
В одном из фрагментов трека говорится:
"Каждый шаг, как экзамен, он в тебе что-то меняет,
Кем ты останешься в конце — мокрым песком или камнем.
Тем, кем приехал, или станешь нарядным как пряник, но бесполезным как на хвосте лабрадора… (неразборчиво),
Ты станешь пустым и забавным будто разноцветный фантик,
Или сохранишь тот фундамент, что был заложен в начале".
Ранее Федорищев также сообщал, что 7 лет обучался игре на фортепиано, однако «не очень успешно». По словам губернатора, у него была очень строгая, но справедливая учительница.