Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп

«Часто стал летать. Много работы по вовлечению нашего региона в национальные проекты. Встреч с начальством, экономическим и инвестиционным… Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается», — написал Федорищев.