Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

Парламент Приднестровья ввёл чрезвычайное экономическое положение.

ТИРАСПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.

Режим чрезвычайного экономического положения в ПМР вступает в силу через шесть часов после опубликования постановления Верховного Совета на сайте минюста ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.