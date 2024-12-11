В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

ТИРАСПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.
Режим чрезвычайного экономического положения в ПМР вступает в силу через шесть часов после опубликования постановления Верховного Совета на сайте минюста ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.